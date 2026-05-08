Мошенники придумали новый способ обмана через мини-приложения Telegram МВД: мошенники стали использовать Telegram Mini Apps в своих преступных схемах

Дистанционные мошенники начали использовать Telegram Mini Apps для реализации схем прямо внутри мессенджера, заявили в пресс-службе МВД России. По словам правоохранителей, аферисты активно осваивают мини-приложения Telegram и переходят от разовых ботов к полноценным «конструкторам» для реализации преступных схем.

Так, эксперты выявили инфраструктуру Femitbot, которая насчитывает более 146 ботов, групп и каналов, свыше 100 идентификаторов для отслеживания пользователей и порядка 30 подделываемых брендов. Жертв завлекают обещаниями розыгрышей или пассивного дохода, показывают фиктивный баланс и «рост прибыли в реальном времени».

Когда человек пытается вывести мнимый заработок, ему предлагают либо внести депозит, либо привести новых участников, — уточнили в МВД.

При этом боты выглядят как часть экосистемы Telegram, а авторизация через аккаунт создает ложное чувство безопасности. В качестве приманки злоумышленники обычно используют темы онлайн-казино, криптовалют, инвестиций, ИИ-сервисов и подработки.

