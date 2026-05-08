День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 08:51

Мошенники придумали новый способ обмана через мини-приложения Telegram

МВД: мошенники стали использовать Telegram Mini Apps в своих преступных схемах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дистанционные мошенники начали использовать Telegram Mini Apps для реализации схем прямо внутри мессенджера, заявили в пресс-службе МВД России. По словам правоохранителей, аферисты активно осваивают мини-приложения Telegram и переходят от разовых ботов к полноценным «конструкторам» для реализации преступных схем.

Так, эксперты выявили инфраструктуру Femitbot, которая насчитывает более 146 ботов, групп и каналов, свыше 100 идентификаторов для отслеживания пользователей и порядка 30 подделываемых брендов. Жертв завлекают обещаниями розыгрышей или пассивного дохода, показывают фиктивный баланс и «рост прибыли в реальном времени».

Когда человек пытается вывести мнимый заработок, ему предлагают либо внести депозит, либо привести новых участников, — уточнили в МВД.

При этом боты выглядят как часть экосистемы Telegram, а авторизация через аккаунт создает ложное чувство безопасности. В качестве приманки злоумышленники обычно используют темы онлайн-казино, криптовалют, инвестиций, ИИ-сервисов и подработки.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников перед Днем Победы. Злоумышленники рассылают фальшивые приглашения на парад 9 мая и памятные мероприятия для кражи персональных данных. Они используют официальную символику и визуально копируют сайты госструктур.

Общество
Россия
МВД
Telegram
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список стран, которые ненавидят День Победы в Москве
У девочки после падения с 12 этажа остановилось сердце
В Белгороде рассказали жуткие последствия нового удара ВСУ
На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы
«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.