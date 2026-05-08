08 мая 2026 в 02:46

Мошенники начали использовать Парад Победы ради доступа к «Госуслугам»

Мошенники начали рассылать поддельные пропуска на мероприятия ко Дню Победы

Россиян предупредили о новой схеме мошенников перед Днем Победы, передает РИА Новости. Злоумышленники рассылают фальшивые приглашения на парад 9 мая и памятные мероприятия для кражи персональных данных.

Одна из наиболее распространенных схем — рассылка фейковых приглашений на Парад Победы и иные памятные мероприятия. Пользователям предлагают «забронировать место» или получить «пропуск» через специальную форму. После перехода по ссылке жертву просят ввести персональные данные: номер телефона, СНИЛС, паспортные данные для получения доступа к аккаунтам, в том числе на портале «Госуслуги», — говорится в сообщении.

Мошенники используют официальную символику и визуально копируют сайты госструктур, подчеркнули в источнике. Кроме того, аферисты создают фальшивые благотворительные сборы и распространяют ссылки с вредоносным программным обеспечением через мессенджеры.

Ранее в пресс-службе Росреестра сообщили, что мошенники рассылают дачникам фейковые уведомления о нарушениях. В письмах предлагают уплатить штраф со скидкой по вредоносной ссылке.

