Посадите в мае — в июле сад в бархатных оранжевых шариках. Цветы-карамельки украшают клумбы до самых морозов

Бархатцы «конфети» — это настоящий конфетно-оранжевый водопад, который превращает ваш сад в праздничную феерию с июня до октября. Их густомахровые шаровидные соцветия диаметром 7-8 см напоминают плюшевые бусины или маленькие хризантемы, плотно усеивающие компактные кустики высотой всего 30–40 см.

Благодаря активному ветвлению растения формируют густые шарообразные подушки без обрезки и прищипки. Сорт на редкость неприхотлив: засухоустойчив, легко переносит летнюю жару и растет на любых почвах, требуя только солнечного места. Замораживания не выдерживает (как и все бархатцы), поэтому высаживают его в открытый грунт только после окончания ночных заморозков.

Приятный бонус: специфический пряный аромат отпугивает тлю, белокрылку, долгоносика и даже медведку, оздоравливая почву вокруг. «Конфети» прекрасно смотрятся в бордюрах, рабатках, контейнерах и подвесных корзинах. Это быстрый и беспроигрышный способ добавить ярких красок и защитить соседние растения от вредителей.

