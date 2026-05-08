Стало известно, сколько рейсов не могут вылететь на юг России из Пулково В Пулково 23 рейса отменили или задержали из-за ситуации на юге России

Из-за приостановки деятельности 13 аэропортов в южных городах России пассажиры 23 рейсов из петербургского Пулково столкнулись с изменениями в расписании, сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы». На утро 8 мая восемь рейсов были отменены, а 15 — перенесены на другое время.

Ранее «Аэрофлот» отменил и перенес ряд рейсов на юге России из-за массированных атак ВСУ. Пассажирам на время ожидания вылета предоставляют необходимое обслуживание. Контакт-центры перевели на усиленный режим работы.

Между тем режим ЧС ввели в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону после падения обломков беспилотника. Мэр города Александр Скрябин заявил об организации оперштаба для оценки ущерба. Кроме того, коммунальные службы обязали помочь жителям пострадавших домов и приступить к уборке мест происшествия.