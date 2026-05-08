Врач назвала самую вредную часть шашлыка

Самой вредной частью шашлыка является обугленная корочка, предупредила врач-гастроэнтеролог Виктория Степанова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что полициклические ароматические углеводороды и гетероциклические амины, оседающие на поверхности блюда из-за густого дыма, повышают риск развития онкологии пищеварительного тракта, а в краткосрочной перспективе раздражают слизистую желудка.

На приемах после длинных выходных мы видим обострения практически у всех хронических пациентов: язвенная болезнь, эрозивный гастрит, рефлюксная болезнь. Картина типичная: человек ел все подряд, запивал крепким алкоголем, перекусывал маринованными огурцами и кетчупом. К утру — резкая боль под ложечкой, тошнота, иногда рвота с прожилками крови, — предупредила Степанова.

Ранее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин предостерег от одновременного употребления шашлыков и алкоголя. По его словам, такое сочетание может негативно сказаться на здоровье.