Врач перечислил анализы для профилактики инфаркта

Кардиолог Кузьменко: липидограмма и анализ на сахар могут спасти жизнь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Избежать инфаркта помогут анализы, которые лучше сдавать регулярно: это показатели холестерина и его фракций, а также глюкозы, сообщил NEWS.ru врач-кардиолог, блогер Филипп Кузьменко. Профилактировать опасный диагноз помогут физическая активность, спокойный образ жизни и отказ от вредных привычек.

Для профилактики инфаркта необходимо контролировать артериальное давление, липидограмму (показатель холестерина и его фракций), уровень глюкозы в крови, сохранять физическую активность, отказаться от курения, ограничить алкоголь, работать со стрессом и тревогой, — рассказал Кузьменко.

Врач добавил, что не существует анализа, который точно предскажет, будет ли у человека инфаркт. Можно только оценить риск, но нельзя наверняка предсказать, возникнет ли это заболевание.

Ранее врач-кардиолог Юрий Беленков сообщил, что симптомы инфаркта можно легко спутать с изжогой, поскольку в обоих случаях возникает жжение в грудной клетке. Он посоветовал обращать пристальное внимание на дополнительные признаки. Если жжение за грудиной сочетается с одышкой, холодным потом, резкой усталостью и головокружением, это может указывать на сердечный приступ.

Вероника Филина-Коган
Анна Акимова
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
