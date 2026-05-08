Врач перечислил анализы для профилактики инфаркта Кардиолог Кузьменко: липидограмма и анализ на сахар могут спасти жизнь

Избежать инфаркта помогут анализы, которые лучше сдавать регулярно: это показатели холестерина и его фракций, а также глюкозы, сообщил NEWS.ru врач-кардиолог, блогер Филипп Кузьменко. Профилактировать опасный диагноз помогут физическая активность, спокойный образ жизни и отказ от вредных привычек.

Для профилактики инфаркта необходимо контролировать артериальное давление, липидограмму (показатель холестерина и его фракций), уровень глюкозы в крови, сохранять физическую активность, отказаться от курения, ограничить алкоголь, работать со стрессом и тревогой, — рассказал Кузьменко.

Врач добавил, что не существует анализа, который точно предскажет, будет ли у человека инфаркт. Можно только оценить риск, но нельзя наверняка предсказать, возникнет ли это заболевание.

Ранее врач-кардиолог Юрий Беленков сообщил, что симптомы инфаркта можно легко спутать с изжогой, поскольку в обоих случаях возникает жжение в грудной клетке. Он посоветовал обращать пристальное внимание на дополнительные признаки. Если жжение за грудиной сочетается с одышкой, холодным потом, резкой усталостью и головокружением, это может указывать на сердечный приступ.