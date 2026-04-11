«Через маленькую дырочку»: Куклачев рассказал о самочувствии после инфаркта Куклачев рассказал, что чувствует себя хорошо после обширного инфаркта

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев сообщил в беседе с РИА Новости, что чувствует себя отлично после инфаркта, перенесенного в 2024 году. Дрессировщику стало плохо на юбилейном концерте «Самый добрый клоун».

Чувствую себя прекрасно. У нас уникальные врачи. Я счастлив, что в нашей стране простой дежурный врач может сделать операции через маленькую дырочку (малоинвазивная хирургия. — NEWS.ru), которые во всем мире признают как уникальное явление. В России талантливые люди — и я счастлив, что родился и живу здесь, в этой стране. Тут мое сердце, — рассказал Куклачев.

