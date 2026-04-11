11 апреля 2026 в 11:42

«Через маленькую дырочку»: Куклачев рассказал о самочувствии после инфаркта

Куклачев рассказал, что чувствует себя хорошо после обширного инфаркта

Юрий Куклачев Юрий Куклачев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев сообщил в беседе с РИА Новости, что чувствует себя отлично после инфаркта, перенесенного в 2024 году. Дрессировщику стало плохо на юбилейном концерте «Самый добрый клоун».

Чувствую себя прекрасно. У нас уникальные врачи. Я счастлив, что в нашей стране простой дежурный врач может сделать операции через маленькую дырочку (малоинвазивная хирургия. — NEWS.ru), которые во всем мире признают как уникальное явление. В России талантливые люди — и я счастлив, что родился и живу здесь, в этой стране. Тут мое сердце, — рассказал Куклачев.

Ранее Маруся, вдова Владимира Левкина, заявила, что блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), возможно, привыкла транслировать каждый свой шаг, однако то, как публично она сражается с болезнью, вызывает вопросы. По ее словам, возможно, просто журналисты чересчур пристально следят за этой историей.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что первый пациент, получивший мРНК вакцину от рака отечественного производства, сейчас чувствует себя хорошо. По его словам, лечение будет продолжаться.

