«Сделали сериал»: вдова Левкина задалась одним вопросом о болезни Лерчек

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), возможно, привыкла транслировать каждый свой шаг в медиапространство, однако то, как публично она сражается с болезнью, вызывает вопросы, заявила Маруся, вдова Владимира Левкина. Женщина напомнила, что любая женщина хочет выглядеть на людях красивой и здоровой, поэтому такая открытость порой вызывает недоумение, передает Voice.

Меня немного смущает, что из этого сделали какой-то сериал. Но если люди делают это сознательно, значит, для чего-то это им нужно. Быть может, сами журналисты чересчур пристально следят за этой историей. Дай Бог, чтобы это шло во благо семьи Лерчек, привлекало дополнительную помощь, — отметила она.

Ранее Лерчек побрилась налысо после прохождения курса химиотерапии. Видео, на котором девушка делает этот шаг, опубликовал в соцсетях ее возлюбленный Луис Сквиччиарини. На кадрах видно, как Чекалина сидит перед зеркалом с машинкой для стрижки. Блогерша не смогла сдержать слез, увидев свою новую прическу. В этот момент к ней подошел ее избранник, который обнял и нежно поцеловал ее.