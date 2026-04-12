Инспектор ДПС мгновенно среагировал и спас мужчину с инфарктом

Инспектор ДПС Анатолий Романовский проявил мужество и профессионализм, спасая жизнь человеку с сердечным приступом в Ижевске, сообщили в пресс-службе МВД России. К офицеру на парковке обратился мужчина, который жаловался на резкую боль в груди и попросил помочь медикам найти его машину.

Уточняется, что полицейский принял решение не ждать бригаду скорой помощи, а самостоятельно отвезти больного в ближайшую больницу. Доложив в дежурную часть, он включил спецсигналы и оперативно доставил пациента в приемное отделение больницы.

Благодаря решительности сотрудника полиции больной был госпитализирован в течение так называемого «золотого часа», — отметили представители ведомства.

Врачи диагностировали у ижевчанина инфаркт миокарда и провели экстренные процедуры, которые позволили стабилизировать его состояние. Своевременная помощь помогла избежать тяжелых осложнений, сейчас жизни пациента ничего не угрожает. Спасенный мужчина и его супруга выразили глубокую благодарность Романовскому за помощь.

Ранее экскаваторщик из Чечни открыл забитые ливневки, чем спас дагестанское село Мамедкала от подтопления. Он преодолел около километра по воде, чтобы добраться до нужной точки. Во время работы экскаватор несколько раз едва не опрокинулся из-за размывшегося грунта.