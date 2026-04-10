10 апреля 2026 в 20:42

Экскаваторщик спас дагестанское село от подтопления

Рабочий открыл ливневку и предотвратил затопление дагестанского села

Подтопленные жилые дома в поселке Мамедкала, Дагестан Подтопленные жилые дома в поселке Мамедкала, Дагестан Фото: Омар Шапиев/РИА Новости
Экскаваторщик из Чечни по имени Висхан открыл забитые ливневки и спас дагестанское село Мамедкала от подтопления, передает RT. Он рассказал, что преодолел около километра по воде, чтобы добраться до нужной точки. Во время работы экскаватор несколько раз едва не опрокинулся из-за размывшегося грунта. Удержать машину помог ковш, которым он упирался в землю.

Я увидел, что уровень воды начал подниматься. Понял, что нужна помощь, и не смог оставаться дома. Рад, что получилось помочь… Как тут останешься в стороне?! рассказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области стремительно растет уровень воды в реке Ишим, за последние сутки он увеличился на 68 сантиметров. При таком темпе он достигнет критической отметки примерно через неделю.

До этого стало известно, что блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, пожертвовал 4 млн рублей на помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане. Он также обратился к руководству UFC с предложением посвятить один из турниров сбору средств для помощи жителям региона.

Дагестан
подтопления
наводнения
Махачкала
Число жертв ударов Израиля по Ливану достигло почти 2 тыс.
«Скончались на месте»: ВСУ атаковали грузовик в Белгородской области
В ФРГ отменили скандальный закон, касающийся молодых мужчин
«Уже завтра»: Испания торопит Европу с созданием единой армии
В МАХ рассказали о защите данных пользователей
«Приведет к краху»: на Западе раскрыли, какой удар Иран нанес Украине
«Почему не лечите?»: Мясников пожурил россиян из-за одной опасной болезни
Экскаваторщик спас дагестанское село от подтопления
Посол России раскрыл «грязные» планы Британии, Норвегии и Украины
Unicredit дали ответ по поводу ликвидации бизнеса в России
Мишустин приостановил госслужбу замглавы Минцифры
ВСУ атаковали Россию четырьмя беспилотниками
Камала Харрис снова метит в президенты США
Посол России раскритиковал музей Холокоста в Аргентине из-за Красной армии
Орбакайте резко просела по финансам на фоне отъезда из России
Раскрыты новые детали взрыва во Владикавказе
Семью лишили гражданства России за наживу на гибели бойцов СВО
Певицу SavannaOki оштрафовали на полмиллиона за ЛГБТ-пропаганду
Отец Маска заговорил о строительстве завода Tesla в Нижегородской области
Хабенский ответил на предложение Певцова по возврату денег за спектакли
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
