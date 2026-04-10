Экскаваторщик спас дагестанское село от подтопления

Экскаваторщик из Чечни по имени Висхан открыл забитые ливневки и спас дагестанское село Мамедкала от подтопления, передает RT. Он рассказал, что преодолел около километра по воде, чтобы добраться до нужной точки. Во время работы экскаватор несколько раз едва не опрокинулся из-за размывшегося грунта. Удержать машину помог ковш, которым он упирался в землю.

Я увидел, что уровень воды начал подниматься. Понял, что нужна помощь, и не смог оставаться дома. Рад, что получилось помочь… Как тут останешься в стороне?! — рассказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области стремительно растет уровень воды в реке Ишим, за последние сутки он увеличился на 68 сантиметров. При таком темпе он достигнет критической отметки примерно через неделю.

До этого стало известно, что блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, пожертвовал 4 млн рублей на помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане. Он также обратился к руководству UFC с предложением посвятить один из турниров сбору средств для помощи жителям региона.