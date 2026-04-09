09 апреля 2026 в 15:53

Хасбик продал машину и поддержал Дагестан крупным пожертвованием

Хасбик пожертвовал 4 млн рублей пострадавшим от наводнения жителям Дагестана

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, пожертвовал 4 млн рублей на помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане, сообщает Telegram-канал Mash. Средства в том числе получены от продажи автомобиля Toyota Camry.

Вырученные деньги направили в благотворительные организации для обеспечения пострадавших водой, продуктами питания и необходимыми средствами спасения. Блогер также обратился к руководству UFC с предложением посвятить один из турниров сбору средств для помощи жителям региона, пострадавшим от наводнения.

Ранее сообщалось, что в восьми населенных пунктах Дагестана подтоплены почти 1100 жилых домов после сильных ливней. Глава МЧС России Александр Куренков вместе с членами правительственной комиссии облетел пострадавшие территории на вертолете Ми-8. Наибольший ущерб зафиксирован в селе Мамедкала, где из-за прорыва дамбы Геджухского водохранилища вода затопила почти 260 домов.

До этого самолет МЧС доставил в регион 23 тонны гуманитарной помощи. Ведомство признало, что обстановка в республике остается напряженной из-за продолжающихся ливней, вызвавших наводнения, оползни и разрушение жилых домов и социальных объектов.

До этого глава региона Сергей Меликов проинформировал, что в Дагестане из-за наводнений пострадали более 6,2 тыс. человек. Примерно такое же количество домов и частных участков получило повреждения. Руководитель отметил, что в республике организованы 55 пунктов временного размещения, где сейчас находятся более 700 человек.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

