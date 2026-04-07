Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 12:34

В Дагестане назвали число пострадавших из-за наводнений

Меликов: более 6,2 тыс. человек пострадали в Дагестане из-за наводнений

Фото: t.me/mchsdagestan
Подписывайтесь на нас в MAX

Более 6,2 тыс. человек пострадали в Дагестане из-за наводнений, заявил в эфире телеканала НТВ глава региона Сергей Меликов. По его словам, повреждено примерно столько же домов и частных участков. Он добавил, что в регионе созданы 55 пунктов временного размещения, там находятся свыше 700 человек.

У нас всего пострадало от наводнения и стихии больше 6,2 тыс. человек, — сказал Меликов.

Ранее глава Дагестана сообщил, что причиной паводков в Дагестане стала застройка русел рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Он поручил провести проверку законности выделения участков и подготовить финансирование расчистки рек. Меликов пообещал выяснить, кто и когда выделил участки и выдал разрешения на строительство многоэтажек вместо индивидуальных домов, а также кто подписывал акты их ввода в эксплуатацию.

До этого президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову оказать необходимую помощь пострадавшим. Кроме того, глава государства заслушал доклады руководителей о происходящем в регионе.

Регионы
Дагестан
Сергей Меликов
наводнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин затушил Вечный огонь оригинальным способом
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ
Раскрыты результаты российской ПВО за сутки
Молодую девушку из ЛНР заподозрили в госизмене и работе на Киев
Почему не работает WhatsApp 7 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Появились данные о темном прошлом застрелившего родителей из «Сайги»
Замглавы Кубани Коробка проигнорировал суд по делу об изъятии имущества
HR-эксперт назвала востребованные специальности в ближайшем будущем
Экономист предупредил россиян с неофициальными доходами о возможных рисках
Подсчитан ущерб бюджету Анапы от действий замглавы города
Уголовное дело возбудили против вице-губернатора Кубани
Совравшего о службе на СВО россиянина наказали
В РПЦ объяснили, почему не стоит ходить на кладбище в день Пасхи
Политолог объяснил, почему смерть Хаменеи нанесет США непоправимый ущерб
Минтруд разъяснил, можно ли уволить работника во время больничного
Дробышево, Липовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 апреля
Песков ответил на вопрос о последствиях атаки ВСУ на КТК
План «Перехват» в Таганроге: мужчина расстрелял мать и отца из карабина?
СМИ раскрыли детали отвергнутого США мирного плана Ирана
Названы самые интригующие пары второго раунда Кубка Гагарина
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.