В Дагестане назвали число пострадавших из-за наводнений Меликов: более 6,2 тыс. человек пострадали в Дагестане из-за наводнений

Более 6,2 тыс. человек пострадали в Дагестане из-за наводнений, заявил в эфире телеканала НТВ глава региона Сергей Меликов. По его словам, повреждено примерно столько же домов и частных участков. Он добавил, что в регионе созданы 55 пунктов временного размещения, там находятся свыше 700 человек.

У нас всего пострадало от наводнения и стихии больше 6,2 тыс. человек, — сказал Меликов.

Ранее глава Дагестана сообщил, что причиной паводков в Дагестане стала застройка русел рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Он поручил провести проверку законности выделения участков и подготовить финансирование расчистки рек. Меликов пообещал выяснить, кто и когда выделил участки и выдал разрешения на строительство многоэтажек вместо индивидуальных домов, а также кто подписывал акты их ввода в эксплуатацию.

До этого президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову оказать необходимую помощь пострадавшим. Кроме того, глава государства заслушал доклады руководителей о происходящем в регионе.