Спецборт МЧС России доставил в Дагестан свыше 23 тонн гуманитарной помощи

Самолет МЧС России доставил в Дагестан 23 тонны гуманитарной помощи, заявили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что ситуация в республике остается напряженной из-за сильных ливней, вызвавших наводнения, оползни, а также разрушения жилых домов и социальных объектов.

Спецборт Ил-76 доставил в Дагестан более 23 тонн гуманитарного груза: мотопомпы, тепловые пушки, бензопилы и бутилированную воду, — уточнили в МЧС.

Ранее стало известно, что глава МЧС Александр Куренков прибыл в Дагестан на фоне сильных паводков в регионе. Вместе с ним в регион приехали руководители Минприроды и Минстроя Александр Козлов и Ирек Файзуллин.

До этого сообщалось, что семьи погибших в результате наводнения в Дагестане получили по 1 млн рублей в качестве материальной помощи. Отмечается, что деньги взяли из местного фонда «Все вместе».

В свою очередь глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что из-за наводнений в регионе пострадали более 6,2 тыс. человек. По его словам, примерно такое же количество домов и частных участков оказалось повреждено.