09 апреля 2026 в 10:26

Глава МЧС России прибыл в Махачкалу

Глава МЧС прибыл в Дагестан на фоне сильных паводков в регионе

Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Дагестан на фоне сильных паводков в регионе, сообщила пресс-служба ведомства. Вместе с ним в регион приехали руководители Минприроды и Минстроя Александр Козлов и Ирек Файзуллин.

Сейчас мы отправимся на облет, изучим и оценим ситуацию на местах, — сказал Куренков на совещании.

В Махачкале министр проведет заседание правительственной комиссии для выработки дополнительных мер поддержки жителей и ликвидации последствий. По указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС ведомственный спецборт Ил-76 доставил в Дагестан более 23 тонн гуманитарного груза в виде мотопомп, тепловых пушек, бензопил и бутылок с питьевой водой.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил: причиной паводков в Дагестане стала застройка русел рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Он поручил провести проверку законности выделения участков и подготовить финансирование расчистки рек.

Прежде Telegram-канал SHOT сообщил, что в результате наводнений в Дагестане погибли шесть человек, среди которых двое детей и 17-летняя беременная девушка. Беременная проживала в селе Деличобан, где также погибла школьница. В селе Великент стихия унесла жизнь пятилетней девочки.

