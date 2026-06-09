В Дагестане ограничили подачу газа В Дагестане после возгорания на газопроводе ограничили подачу газа

Частичное отключение газоснабжения произошло в Махачкале после пожара на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед, сообщила администрация Кизилюрта в своем Telegram-канале. По данным властей, последствия затронули сразу несколько территорий республики.

В результате пожара на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед прекращена подача газа в населенные пункты города Кизилюрта, Кизилюртовского района, Кумторкалинского района, а также частично в город Махачкалу, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о трех взрывах на магистральном газопроводе в районе Кизилюрта в Дагестане. После ЧП возник пожар, к месту происшествия были направлены спасатели. По данным ведомства, газопровод был перекрыт на участке с 718-го по 661-й километр. Жертв и пострадавших нет, к ликвидации последствий привлечены 25 человек и семь единиц техники.

В результате около 140 человек эвакуировали из жилых домов, сообщил глава Кизилюрта Саид Маматханов. Меры были приняты для обеспечения безопасности жителей, проживающих в непосредственной близости от места происшествия.