08 апреля 2026 в 14:10

Семьи погибших от наводнения в Дагестане получили материальную поддержку

Семьи погибших от наводнения в Дагестане получили по 1 млн рублей

Фото: Омар Шапиев/РИА Новости
Семьи погибших в результате наводнения в Дагестане получили по 1 млн рублей в качестве материальной помощи, сообщили в пресс-службе администрации главы республики. Отмечается, что деньги взяли из местного фонда «Все вместе».

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что из-за наводнений в регионе пострадали более 6,2 тыс. человек. По его словам, примерно такое же количество домов и частных участков оказалось повреждено. Он также отметил, что в Дагестане развернуты 55 пунктов временного размещения, где сейчас находятся свыше 700 человек.

Также глава Министерства сельского хозяйства РФ Оксана Лут на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что паводки в Дагестане нанесли сельскому хозяйству ущерб в 640 млн рублей. В частности, как уточнила руководитель ведомства, пострадали сельскохозяйственные угодья, виноградники и часть поголовья скота, особенно в личных подсобных хозяйствах.

Психолог объяснила, как стоит относиться к ревности
Раскрыты подробности уголовного дела «мэра-недельки»
Умер бывший тренер баскетбольного клуба ЦСКА
«Исключений не будет»: Трамп поставил жесткий ультиматум союзникам Ирана
Названы вероятные сроки освобождения Славянска и Краматорска
Россия отвергла инициативу ООН по переходу на чистую энергетику
Жительнице Крыма вынесли приговор за нападение на спящего сожителя с ножом
Диетолог ответила, почему опасно переедать на ночь
ЦАХАЛ нанесла «самый мощный удар» по всему Ливану
Диетолог раскрыла, чем лучше всего покрасить яйца на Пасху
ФСИН опровергла информацию о побеге шести заключенных в Чувашии
Онищенко объяснил, почему четвертая стадия рака пока остается приговором
Суд вернул похищенные на строительстве фортификаций миллионы
Слова о Путине, процедуры омоложения, разводы: как живет Галина Данилова
Трамп наметил курс в отношениях с Ираном
Ученый объяснил, почему бобры полезны для окружающей среды
«Не секрет»: Захарова назвала страну-лидера по черной трансплантологии
Теннисист Медведев потерпел самое сокрушительное поражение в карьере
Ученый ответил, почему Россия не отправляет миссии на Луну
Красноярские врачи спасли женщину с крайне редким синдромом Уилки
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

