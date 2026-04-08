Семьи погибших от наводнения в Дагестане получили материальную поддержку

Семьи погибших в результате наводнения в Дагестане получили по 1 млн рублей в качестве материальной помощи, сообщили в пресс-службе администрации главы республики. Отмечается, что деньги взяли из местного фонда «Все вместе».

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что из-за наводнений в регионе пострадали более 6,2 тыс. человек. По его словам, примерно такое же количество домов и частных участков оказалось повреждено. Он также отметил, что в Дагестане развернуты 55 пунктов временного размещения, где сейчас находятся свыше 700 человек.

Также глава Министерства сельского хозяйства РФ Оксана Лут на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что паводки в Дагестане нанесли сельскому хозяйству ущерб в 640 млн рублей. В частности, как уточнила руководитель ведомства, пострадали сельскохозяйственные угодья, виноградники и часть поголовья скота, особенно в личных подсобных хозяйствах.