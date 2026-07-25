Магазинная колбаса отдыхает: беру фарш, яйца и масло — готовлю нежный «Мясной батон» без грамма муки

Этот рецепт переворачивает представление о блюдах из фарша: никакой муки, хлеба или панировки — только чистое мясо, яйца, молоко и специи. В духовке масса превращается в плотный, но удивительно сочный рулет с тонким ароматом чеснока и паприки, который одинаково хорош и горячим, и холодным.

Ингредиенты

Куриный фарш — 500 г, молоко — 200–300 мл, яйца — 4 шт., сливочное масло — 60 г, орехи — 30–60 г, паприка — 1 ст. л., чеснок — 4 зубчика, соль — 1 ч. л., перец — по вкусу, мускатный орех — щепотка.

Как готовлю

Сначала в глубокой миске соединяю куриный фарш с яйцами, вливаю молоко комнатной температуры и тщательно вымешиваю до однородной, слегка жидковатой массы. Добавляю растопленное сливочное масло, измельченный чеснок, паприку, мускатный орех, соль и перец, снова перемешиваю — фарш становится ароматным и гладким. Всыпаю рубленые орехи, они добавят приятную текстурную нотку, и выкладываю массу в смазанную маслом форму.

Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 50–60 минут, пока поверхность не станет золотистой и плотной. Готовый мясной «хлеб» остужаю прямо в форме, затем аккуратно извлекаю и даю полностью остыть. Нарезаю тонкими ломтиками — и подаю с горчицей, свежими овощами или на подсушенном тосте.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Рулет получился упругим, но при этом таял во рту, как нежный мусс. На срезе выглядит дорого, будто ресторанная ветчина. Советую обязательно дать ему полностью остыть в холодильнике, иначе при нарезке будет крошиться.