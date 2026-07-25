Беру курицу, чернослив и орехи — и делаю рулет «Праздничный» с сюрпризом: сочный, яркий, без хлопот

Беру курицу, чернослив и орехи — и делаю рулет «Праздничный» с сюрпризом: сочный, яркий, без хлопот

Если надоела обычная курица, этот рецепт — спасение. Беру филе, чернослив и орехи, скручиваю рулет и запекаю. Получается сытное, красивое и невероятно вкусное блюдо, которое можно подавать как горячим, так и холодным, нарезав ломтиками.

Ингредиенты

Куриное филе — 1 шт., чернослив — 10 шт., грецкие орехи — 2 горсти, чеснок — 1 зубчик, соль, перец, паприка, кориандр, лавровый лист, масло для жарки — по вкусу.

Как готовлю

Сначала куриное филе разрезаю пластом и отбиваю до толщины примерно в 1 см. Щедро натираю его солью и любимыми специями — паприкой, кориандром, давленым чесноком. Чернослив замачиваю в горячей воде на 10 минут, а грецкие орехи слегка обжариваю на сухой сковороде.

Теперь надо аккуратно выложить начинку на край филе: чернослив и орехи. Плотно скручиваю рулет и перевязываю ниткой, чтобы не развалился. Обжариваю рулет на сковороде с маслом до румяной корочки со всех сторон, затем добавляю лавровый лист, вливаю немного воды и тушу под крышкой около 20 минут. Готовый рулет оставляю остыть прямо в бульоне, чтобы мясо было особенно сочным, потом нарезаю ломтиками.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

В разрезе рулет смотрится шикарно: темный чернослив, светлое мясо, золотистые вкрапления орехов. Вкус — бомба: кислинка чернослива оттеняет нежное филе, а грецкий орех добавляет хруст. Советую подавать теплым, нарезав толстыми ломтями, — так он сочнее.