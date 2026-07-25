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25 июля 2026 в 15:15

Стеклянный цветок: лепестки становятся прозрачными от дождя — редкий многолетник

Фото: D-NEWS.ru
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Двулистник Грея, известный во всем мире как стеклянный цветок, — это уникальное корневищное многолетнее растение из семейства барбарисовых, которое способно удивить даже самых искушенных садоводов.

Он отличается невероятной особенностью: его белые лепестки не содержат пигмента, а их цвет в сухом состоянии — лишь оптическая иллюзия, создаваемая микроскопическими воздушными «карманами» в ткани лепестков. Когда начинается дождь, вода заполняет эти пустоты, и лепестки становятся абсолютно прозрачными, как стекло, обнажая сеть тонких жилок, напоминающих скелет, за что растение и получило свое говорящее название. После высыхания лепестки снова приобретают непрозрачный белый цвет.

Для выращивания скелетного цветка нужны тенистые или полутенистые места с рыхлой, влажной, лесной почвой, защищенные от ветра, — он идеально подходит для оформления влажных уголков сада и берегов ручьев.

Ранее был назван цветок на замену гортензиям: цветет шапками все лето, не боится жары и дождей.

Проверено редакцией
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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