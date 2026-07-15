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15 июля 2026 в 17:00

Гортензия больше не в почете: этот красавец цветет шапками все лето, не боится жары и дождей

Фото: D-NEWS.ru
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Садоводы, уставшие от капризной гортензии, все чаще обращают внимание на новую звезду сада — пентас ланцетный. В отличие от своенравной гортензии, которая требует строго кислой почвы и боится прямого солнца, этот кустарник цветет непрерывно с июня и до первых осенних заморозков, не доставляя хлопот даже начинающим садоводам.

Пентас формирует компактный куст высотой 30-60 см, на котором с начала лета распускаются многочисленные звездчатые цветки, собранные в плотные шаровидные соцветия диаметром 10-15 см. Палитра поражает разнообразием: от снежно-белого и нежного розового до насыщенного красного и глубокого фиолетового. Главное преимущество пентаса перед гортензией — неприхотливость: он обожает солнечные места, растет на любой рыхлой садовой почве, а полив и подкормки сводятся к минимуму. В средней полосе его можно выращивать как однолетник или сохранить в контейнере, занеся на зиму в прохладное помещение.

Ранее были названы цветы-хамелеоны: меняют окраску в зависимости от погоды и температуры.

Проверено редакцией
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