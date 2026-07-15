Испорченный тартар привел москвичку к лечению за 1 млн рублей «112»: москвичка отравилась тартаром и отдала за лечение 1 млн рублей

Москвичка Стефания съела тартар на лекции по философии в кластере Odmo Space, после чего сильно заболела, сообщил Telegram-канал «112». По его сведениям, у женщины диагностировали кишечную палочку EHEC и сальмонеллу. Она отдала за лечение 1 млн рублей.

Со слов Стефании, первые симптомы появились ночью, когда она пришла домой с лекции. У нее резко поднялась температура, скрутило живот. Ей стало тяжело дышать. Она вызвала скорую, и медики экстренно госпитализировали ее.

Уже в больнице ее на три дня поместили в реанимацию. После она еще несколько дней лечилась в обычной палате. Женщина утверждает, что за весь день перед тем, как ей стало плохо, она съела только тартар на лекции.

По словам Стефании, никто из компании не позвонил ей и не извинился. Она выразила мнение, что в кластере проблемы с санитарией. Сами сотрудники Odmo Space узнали о ситуации через журналистов и не дали никаких комментариев.

Ранее около 30 туристов отравились в пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы на западе Турции. Отдыхающие жаловались на боли в животе, тошноту и рвоту.