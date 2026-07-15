«Поиграть мускулами»: Захарова раскрыла цель военных учений Польши

Москва видит в объявленных Польшей учениях у границ России и Белоруссии неуместное стремление Варшавы «поиграть мускулами», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Варшава хочет подняться еще на одну ступеньку к «вожделенному статусу лидера».

И мы видим в этом прежде всего неуместное стремление Варшавы поиграть мускулами, чтобы в ее понимании, видимо, подняться еще на одну ступеньку к вожделенному статусу лидера, — отметила Захарова.

Ранее член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что учения «коалиции желающих» у границ Украины станут пустой тратой денег. Он отметил, что все предыдущие тренировки заканчивались провалом. Депутат подчеркнул, что такие учения не приносят реальных результатов. По его словам, Россия все равно относится серьезно к таким намерениям.

До этого общественный деятель объединения «Польша — Восток» политолог Александр Яцек заявил, что осенние учения «коалиции желающих» по Украине с отработкой ввода польских миротворцев являются фантастическим сценарием. По мнению эксперта, в условиях напряженных польско-украинских отношений местные националисты больше бы обрадовались российской армии, чем полякам.