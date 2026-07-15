Учения «коалиции желающих» у границ Украины станут пустой тратой денег, заявил ОТР член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что все предыдущие тренировки заканчивались провалом.

В Польше американские танки Abrams перегружали. Танк упал в воду, как раз не получилось у него через аппарель пройти. Самолеты бьют постоянно. Там много чего у них происходит. Тонут где-то танки на местности, застревают. А на новую технику и на совершенствование… У них не очень хорошо с финансовым положением, — заявил Колесник.

Депутат подчеркнул, что такие учения не приносят реальных результатов. По его словам, Россия все равно относится серьезно к таким намерениям.

Ранее общественный деятель объединения «Польша — Восток», политолог Александр Яцек заявил, что осенние учения «коалиции желающих» по Украине с отработкой ввода польских миротворцев являются фантастическим сценарием. По мнению эксперта, в условиях напряженных польско-украинских отношений местные националисты больше бы обрадовались российской армии, чем полякам.