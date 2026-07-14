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14 июля 2026 в 16:35

«Фантастика»: политолог высмеял военные планы Польши по Украине

Политолог Яцек назвал ввод польских миротворцев на Украину фантастикой

Вроцлав, Польша Вроцлав, Польша Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Осенние учения «коалиции желающих» по Украине с отработкой ввода польских миротворцев являются фантастическим сценарием, заявил в интервью ИС «Вести» общественный деятель объединения «Польша–Восток», политолог Александр Яцек. По мнению эксперта, в условиях напряженных польско-украинских отношений местные националисты больше бы обрадовались российской армии, чем полякам.

Насчет учений — это вообще из мира фантастики, потому что они докладывают, что будут там тренировать заход на территорию Украины миротворцев. <...> Там, по-моему, бандеровцы бы лучше видели русскую армию, чем поляков вооруженных, — сказал он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что первые маневры «коалиции желающих» по Украине состоятся в Польше в сентябре. В учениях будут задействованы военнослужащие Франции и Великобритании. Об этом он заявил после встречи лидеров коалиции в Париже.

Кроме того, Туск после встречи лидеров «коалиции желающих» в Париже заявил, что Варшава пока не планирует передавать Украине дополнительные ракеты для систем Patriot. По его словам, помощь такого рода на данный момент не рассматривается.

Европа
Украина
Польша
учения
миротворцы
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