Две европейские страны выйдут на учения по Украине в Польше

Две европейские страны выйдут на учения по Украине в Польше Первые учения «коалиции желающих» пройдут в Польше в сентябре

Первые учения «коалиции желающих» по Украине пройдут в Польше в сентябре, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи лидеров «коалиции желающих» в Париже. В учениях примут участие военнослужащие Франции и Великобритании, передает телеканал TVP Info

Первые учения [«коалиции желающих»], в которых примут французские и британские войска, пройдут в сентябре в Польше, — заявил Туск.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что действия «коалиции желающих» по Украине ведут к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом он высказался после того, как лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании и Украины объявили о создании объединения против баллистических ракет.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Кремль будет внимательно следить за встречей «коалиции желающих». Песков также назвал «коалицию желающих» «коалицией подстрекателей войны» и заявил, что эта группа стран не хочет мира.