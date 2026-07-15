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15 июля 2026 в 18:37

«Дать ВСУ передышку»: Захарова уличила Париж во лжи

Захарова: Париж прикрывается переговорами ради передышки ВСУ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Москва не считает Париж готовым к поиску решений по Украине с учетом интересов России, сообщила представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, намеки на переговоры со стороны французов — это лишь стремление навязать свои требования и создание условий для передышки ВСУ.

Позиция Франции предельно ясна. Все так называемые намеки на переговоры следует рассматривать лишь как пустое стремление навязать России ультимативные требования так называемой коалиции желающих или, по крайней мере, дать ВСУ некую передышку для перезагрузки. <...> Никакой реальной готовности Парижа искать переговорные решения и учитывать интересы нашей страны мы не видим, — сообщила дипломат.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что Запад готовится напасть на Россию. Поводом для такого заявления послужило интервью премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена, в котором он призвал Европу поддерживать Украину для сохранения темпов нанесения ударов вглубь российской территории.

До этого Захарова заявила, что Западу пора перестать тянуть ресурсы из собственных налогоплательщиков ради оружейной подпитки Киева. Она призвала западные страны говорить прямо о своих намерениях, а не прикрываться разговорами о мире.

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