Коллективный Запад должен вернуть Афганистану незаконно замороженные банковские активы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Как передает корреспондент NEWS.ru, дипломат обратила внимание на то, что ультимативные требования США и их союзников по внедрению западных демократических стандартов, а также жесткая санкционная политика в отношении Кабула наносят удар не по политическому режиму, а по наиболее уязвимым категориям населения.

Ультимативные требования США и их союзников, которые добиваются насаждения в Афганистане, как они говорят, демократии по западным лекалам и проводимая ими абсолютно топорная политика санкций в отношении Кабула бьют — да нет, не по режиму, как любят говорить на Западе, — по наименее защищенным слоям афганского населения, — указала дипломат.

Она отметила сокращение объемов международного финансирования гуманитарных программ для Афганистана. По ее словам, блокировка западными странами афганских финансовых резервов лишает государство возможности использовать собственные средства из госбюджета для реализации антикризисных мер.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что международные организации, включая ООН и ОБСЕ, не фиксировали и не осуждали террористические удары ВСУ по мирным объектам на территории России, а лишь «мямлили» в ответ на происходящее. Она отметила, что западные страны были прекрасно осведомлены о том, что Украина с 2014 года систематически обстреливала мирные населенные пункты.