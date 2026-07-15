Новак поручил продавать топливо напрямую потребителям

Объемы топлива, которые ранее приобретались через биржевых трейдеров, теперь будут реализовываться вертикально интегрированными нефтяными компаниями напрямую конечным потребителям, говорится в сообщении правительства России по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. Также Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручено проработать вопрос о снижении норматива продаж дизельного топлива на бирже до 10%.

С учетом принятого на прошлой неделе правительством России решения о запрете экспорта дизельного топлива внутренний рынок насыщается. <...> Минэнерго и Минпромторг вместе с отраслевыми компаниями занимаются обеспечением поставок топлива для крупных сетей в приоритетном порядке, — подчеркнул Новак.

В ходе заседания представители Минэнерго и Минсельхоза представили отчет о снабжении агропромышленного комплекса ресурсами в период уборочной кампании. Особое внимание уделили стабильности логистической системы и своевременной доставке продовольствия в магазины, чтобы избежать роста затрат и последующего повышения цен.

Ранее вице-премьер Александр Новак отметил, что после введения запрета на экспорт внутренний рынок начал активно насыщаться дизельным топливом. Он заверил, что аграриям в регионах своевременно поставят все необходимые объемы горючего для проведения уборочной кампании.