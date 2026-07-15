Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 18:39

Новак поручил продавать топливо напрямую потребителям

Александр Новак Александр Новак Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Объемы топлива, которые ранее приобретались через биржевых трейдеров, теперь будут реализовываться вертикально интегрированными нефтяными компаниями напрямую конечным потребителям, говорится в сообщении правительства России по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. Также Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручено проработать вопрос о снижении норматива продаж дизельного топлива на бирже до 10%.

С учетом принятого на прошлой неделе правительством России решения о запрете экспорта дизельного топлива внутренний рынок насыщается. <...> Минэнерго и Минпромторг вместе с отраслевыми компаниями занимаются обеспечением поставок топлива для крупных сетей в приоритетном порядке, — подчеркнул Новак.

В ходе заседания представители Минэнерго и Минсельхоза представили отчет о снабжении агропромышленного комплекса ресурсами в период уборочной кампании. Особое внимание уделили стабильности логистической системы и своевременной доставке продовольствия в магазины, чтобы избежать роста затрат и последующего повышения цен.

Ранее вице-премьер Александр Новак отметил, что после введения запрета на экспорт внутренний рынок начал активно насыщаться дизельным топливом. Он заверил, что аграриям в регионах своевременно поставят все необходимые объемы горючего для проведения уборочной кампании.

Власть
Россия
Александр Новак
топливо
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инфляция в России ускорилась
Россиянам дали совет, как не попасть на мошенников при брони гостевого дома
Захарова: Россия ждет решения Баку и Еревана по встречам платформы «3+3»
ЦБ зафиксировал рост цен из-за подорожания топлива
Нацбанк Украины изменит шрифт на новых купюрах из-за связи с Россией
Вучич проигнорировал призывы к ужесточению санкций против России
В ЕС не смогли утвердить новый пакет санкций против России
Россия провела переговоры с Израилем на фоне эскалации на Ближнем Востоке
В ЕС заморозили потолок цен на российскую нефть
В МИД РФ назвали «идейного вдохновителя» милитаризации Европы
Армия США перевела свое внимание с Ближнего Востока на Китай
Стало известно, собирается ли Иран вести переговоры с США
ЦБ зафиксировал возобновление роста экономики
Риэлтор оценила проект долгосрочной наследуемой аренды жилья
Семь машин дотла сгорели на подпольной заправке из «Газели»
Расстрелявший людей в казанской гимназии женился на 18-летней девушке
Захарова объяснила, почему переселенцы с Запада выбирают для жизни Россию
Захарова обвинила Запад во вмешательстве в дела Грузии
Дегтярев сделал заявление насчет решения IHF по российским гандболистам
В Госдуме назвали производительность труда архаичным показателем
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.