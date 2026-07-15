Захарова рассказала о взаимоотношениях России и ЕС Захарова: пока нет предпосылок для возобновления диалога между Россией и ЕС

На данный момент предпосылок для возобновления диалога между Россией и Евросоюзом нет, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. По ее словам, восстановление взаимоотношений возможно, только если Запад откажется от антироссийского курса и перестанет вмешиваться во внутренние дела страны, передает корреспондент NEWS.ru.

Что касается предпосылок, разве вы их видите? Я сегодня приводила примеры, по-моему, они отсутствуют, — заявила Захарова.

Она отметила, что возобновление отношений может иметь смысл, только если ЕС откажется от русофобских действий, а условия для возвращения к диалогу касаются всех стран — участниц объединения. Это стартовая точка для возможного обсуждения каких-либо договоренностей.

Ранее Еврокомиссия выделила из фонда военного финансирования объемом €90 млрд (8 трлн рублей) дополнительный €1 млрд (88 млрд рублей) на закупку беспилотников для Украины. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также подтвердила план распределения еще €10 млрд (889 млрд рублей). С их помощью Киев получит новые дроны, ракеты и самолеты.