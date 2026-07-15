Риэлтор оценила проект долгосрочной наследуемой аренды жилья

Инструмент долгосрочной наследуемой аренды жилья, который готовят депутаты Госдумы, будет востребован, таким мнением с NEWS.ru поделилась эксперт Российской гильдии риэлторов по развитию инструментов финансового обеспечения сделок с недвижимостью Камила Фазлыева. По ее словам, практика аренды с последующим выкупом уже имеет успех.

Инструмент цивилизованной аренды будет востребован на рынке жилья. Основное условие — механизм должен быть реализован профессионалами. В РГР уже известны успешные проекты аренды с выкупом, с учетом интересов граждан, застройщиков и инвесторов, без нагрузки на государственный бюджет. В ином случае — при бюджетных дотациях, необходимый баланс найден не будет. Механизм должен быть жизнеспособен без государственных денег, — сказала риэлтор.

Ранее первый зампред комитета российского парламента по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил журналистам, что депутаты Госдумы готовят законопроект о регулировании долгосрочной наследуемой аренды жилья со ставкой ниже рыночной. Он напомнил, что подобная аренда существует во многих странах и когда-то была в России.

Согласно законопроекту, для граждан появится льготная арендная ставка ниже рыночной. Разницу будет субсидировать регион или муниципалитет. Авторы закона также предложили оформлять временную прописку на весь срок аренды. Так, дети смогут ходить в школы, а взрослые — прикрепляться к поликлиникам.