Юрист раскрыл наказание для арендодателей за скрытые камеры

Юрист Курбаков: арендодателю грозит штраф до 200 тыс. рублей за скрытые камеры

За установку камер в сдаваемой квартире без согласия жильцов арендодателю грозит штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет, заявил член Ассоциации юристов России Иван Курбаков в беседе с РИА Новости. По его словам, если съемка ведется в спальне или ванной, а также если записи распространяются без согласия, срок может достигать пяти лет.

Штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет может грозить арендодателю за установку камер без согласия квартиросъемщиков по статье 137 УК РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни. Если съемка ведется в спальне или ванной, а также если записи распространяются без согласия — уже срок до пяти лет, — подчеркнул Курбаков.

Юрист добавил, что установка камер допустима только с письменного согласия арендатора, они не должны быть направлены на частные зоны, а информация о видеонаблюдении должна размещаться на видном месте. Установка камер без согласия может рассматриваться как нарушение договора аренды, дающее арендатору право расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что риелторы не имеют права навязывать клиенту дополнительные платные услуги при съеме жилья. По словам экспертов, в такой ситуации потребитель может без последствий отказаться от ненужных услуг или потребовать возврата денег, если уже оплатил услуги.

