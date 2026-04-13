13 апреля 2026 в 10:19

В Роспотребнадзоре напомнили о нюансах аренды жилья через риелторов

Роспотребнадзор: риелторы не вправе навязывать дополнительные платные услуги

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Риелторы не вправе навязывать клиенту дополнительные платные услуги при аренде жилья, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Роспотребнадзор. По словам экспертов, в такой ситуации потребитель может спокойно отказаться от услуг или потребовать возврат средств, если уже оплатил их.

За некачественные услуги граждане вправе потребовать уменьшения их стоимости или возмещения расходов по устранению недостатков. Но если обнаруженные недостатки носят существенный характер или не соответствуют условиям договора, потребитель может отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, — отметили в ведомстве.

Специалисты посоветовали при заключении договоров с агентствами недвижимости обращать внимание на обязанности исполнителя и стоимость его услуг. Еще один важный нюанс при аренде жилья: риелтор обязан уложиться в срок, прописанный в договоре. Клиент может расторгнуть договор в одностороннем порядке, но с оплатой фактических расходов исполнителя. Если услугу не оказали вовремя, потребитель вправе установить новый срок, привлечь третьих лиц за счет риелтора, потребовать снижения цены или вовсе отказаться от договора.

Ранее риелтор Руслан Сырцов заявил, что собственники начали снижать цены на вторичное жилье. По его словам, причинами падения стоимости квартир стали слабый спрос и стоимость ипотеки.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска «задушили» украинский гарнизон в ДНР
Бритни Спирс отправилась на лечение после пьяного скандала в марте
Экономист ответила, что спасет россиян от влияния инфляции
Удары по Украине сегодня, 13 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Вещи карикатурные»: Захарова оценила хук справа жены Макрона
Театр под руководством известной певицы нарвался на штраф
Сенатор раскрыл, пойдет ли Мадьяр на сближение с Украиной
Терапевт объяснил связь между работой ЖКТ и бессонницей
В Дагестане сократилось число подтопленных домов
Экс-советник крупного застройщика собиралась подкупить налоговиков
Следователи вернулись к делу о смерти выпившего минералки россиянина
В российском городе предупредили жителей о работе ПВО
Наступление ВС РФ на Харьков 13 апреля: последние новости, сводка, события
Россиянам рассказали о мерах соцподдержки для бывших заключенных
ФСБ задержала топ-менеджера ММК по подозрению в получении взятки
Многодетный отец погиб во время эксперимента с артиллерийским снарядом
В Совфеде объяснили, как победа Мадьяра изменит отношения Венгрии и России
Россиянам рассказали, как могут измениться траты на майские праздники
В Роспотребнадзоре напомнили о нюансах аренды жилья через риелторов
ФСБ пресекла деятельность мошенников на фондовом рынке
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

