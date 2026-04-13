В Роспотребнадзоре напомнили о нюансах аренды жилья через риелторов Роспотребнадзор: риелторы не вправе навязывать дополнительные платные услуги

Риелторы не вправе навязывать клиенту дополнительные платные услуги при аренде жилья, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Роспотребнадзор. По словам экспертов, в такой ситуации потребитель может спокойно отказаться от услуг или потребовать возврат средств, если уже оплатил их.

За некачественные услуги граждане вправе потребовать уменьшения их стоимости или возмещения расходов по устранению недостатков. Но если обнаруженные недостатки носят существенный характер или не соответствуют условиям договора, потребитель может отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, — отметили в ведомстве.

Специалисты посоветовали при заключении договоров с агентствами недвижимости обращать внимание на обязанности исполнителя и стоимость его услуг. Еще один важный нюанс при аренде жилья: риелтор обязан уложиться в срок, прописанный в договоре. Клиент может расторгнуть договор в одностороннем порядке, но с оплатой фактических расходов исполнителя. Если услугу не оказали вовремя, потребитель вправе установить новый срок, привлечь третьих лиц за счет риелтора, потребовать снижения цены или вовсе отказаться от договора.

Ранее риелтор Руслан Сырцов заявил, что собственники начали снижать цены на вторичное жилье. По его словам, причинами падения стоимости квартир стали слабый спрос и стоимость ипотеки.