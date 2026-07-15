Захарова объяснила, почему переселенцы с Запада выбирают для жизни Россию

Захарова объяснила, почему переселенцы с Запада выбирают для жизни Россию Захарова: переселенцы с Запада знают, что в России они получат поддержку

Россия становится все более привлекательным местом для переселенцев из стран Запада, заявила представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru на брифинге. Она отметила, что это касается в том числе соотечественников, подвергающихся травле в Европе — они знают, что в РФ смогут получить поддержку.

Они имеют возможность вернуться в привычную культурную, языковую среду, сохранить связь с исторической родиной, дать детям образование на родном языке, воспитывать их в атмосфере уважения к исторической памяти, к традиционным духовно-нравственным ценностям, — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что МИД проводит большую работу, всегда выступая в защиту этих людей. Поддержка оказывается по разным направлениям.

Мы всегда помогаем юридически, оказываем соответствующую поддержку, рекомендуем адвокатов. <…> Помогаем политически, информационно — отстаиваем их права в международных организациях, привлекаем внимание международного сообщества, — сказала представитель МИД.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал запустить государственную программу для возвращения русских на родину. По его мнению, в РФ необходимо ввести льготы для решивших переехать в страну соотечественников.