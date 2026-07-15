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15 июля 2026 в 18:51

Захарова объяснила, почему переселенцы с Запада выбирают для жизни Россию

Захарова: переселенцы с Запада знают, что в России они получат поддержку

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Россия становится все более привлекательным местом для переселенцев из стран Запада, заявила представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru на брифинге. Она отметила, что это касается в том числе соотечественников, подвергающихся травле в Европе — они знают, что в РФ смогут получить поддержку.

Они имеют возможность вернуться в привычную культурную, языковую среду, сохранить связь с исторической родиной, дать детям образование на родном языке, воспитывать их в атмосфере уважения к исторической памяти, к традиционным духовно-нравственным ценностям, — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что МИД проводит большую работу, всегда выступая в защиту этих людей. Поддержка оказывается по разным направлениям.

Мы всегда помогаем юридически, оказываем соответствующую поддержку, рекомендуем адвокатов. <…> Помогаем политически, информационно — отстаиваем их права в международных организациях, привлекаем внимание международного сообщества, — сказала представитель МИД.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал запустить государственную программу для возвращения русских на родину. По его мнению, в РФ необходимо ввести льготы для решивших переехать в страну соотечественников.

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