Раскрыт новый владелец «Южуралзолота»

Уставной капитал компании «ЮГК» перешел под полное управление «БТС-Мост Холдинга», следует из выписки в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Изменения были внесены 14 июля. До этого владельцем УК «ЮГК» была Российская Федерация в лице Росимущества.

Ранее стало известно, что победителем торгов по продаже 67,2% акций ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) и ряда других активов признано АО «БТС-Мост Холдинг», предложившее 93,16 млрд рублей при начальной цене 162,02 млрд. Продажа проводилась в формате голландского аукциона с ценой отсечения 81 млрд рублей.

Прежде сообщалось, что итоги торгов подведут 18 мая. Шаг аукциона составлял 2% от начальной цены продажи (3,24 млрд рублей). Общая начальная стоимость имущества оценивалась в 162 млрд рублей. Самыми крупными частями актива стали доля в размере 67,2% в ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (140,44 млрд рублей), 100% в ООО «Управляющая компания ЮГК» (9,12 млрд рублей) и 100% в ООО «Хоум» (10,44 млрд рублей).