Захарова: Россия ждет решения Баку и Еревана по встречам платформы «3+3»

Россия ждет согласования между Азербайджаном и Арменией очередности последующих встреч глав внешнеполитических ведомств стран — участниц платформы «3+3», заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит корреспондент NEWS.ru, соответствующая договоренность была достигнута по итогам заседания, прошедшего в Стамбуле в октябре 2024 года.

На первой экспертной сессии платформы «3+3», которая прошла 5 июня на полях Питерского форума 2026 года, участники активно высказывались за фокусирование на конкретных взаимовыгодных экономических проектах без политизации. Полностью разделяем такой подход, — заявила Захарова.

В декабре 2025 года глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку предложил сначала провести встречу платформы «3+3» в Азербайджане, а затем — в Армении. По его словам, Ереван не поддержал такую последовательность.

Платформа «3+3» — региональный формат сотрудничества, в который входят Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, Турция и Иран. Он был создан для обсуждения вопросов безопасности, развития транспортных маршрутов, торговли и других экономических проектов на Южном Кавказе. При этом Грузия фактически не участвует в работе платформы.

Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин сообщал, что Россия рассчитывает на следующую встречу в формате «3+3» в Баку или Ереване. Он добавил, что между азербайджанскими и армянскими коллегами продолжаются переговоры.