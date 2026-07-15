Россиянам дали совет, как не попасть на мошенников при брони гостевого дома Вице-президент АТА Мкртчян: при брони гостевого дома нужно смотреть на отзывы

Мошенники часто размещают ложные объявления о сдаче жилья на курортах на популярных онлайн-платформах, рассказал NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств, генеральный директор сети турагентств Алексан Мкртчян. По его словам, злоумышленники делают фейковое свидетельство о собственности чужого объекта, фотографии и берут за него деньги. При этом распознать «пустышку» очень сложно, предупредил эксперт

В первую очередь нужно изучить отзывы на сайте. Десять — пятнадцать легко подделать. Пятьдесят — тоже, но это дороже. А вот триста отзывов подделать невозможно, — сказал Мкртчян.

Он добавил, что при бронировании в личном кабинете на сайте можно поставить опцию «оплата наличными заранее», но в этом случае объект повышает цену. Кроме того, количество доступных предложений снизится на 70%, предупредил эксперт.

Ранее журналисты выяснили, что российские туристы все чаще становятся жертвами мошенников на Booking.com: они бронируют и оплачивают жилье, а по приезде обнаруживают, что снимать нечего. Один из пострадавших рассказал, что забронировал через сервис два бунгало на острове Гили в Индонезии по 9 тыс. рублей за трое суток.