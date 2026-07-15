Нацбанк Украины изменит шрифт на новых купюрах из-за связи с Россией

Нацбанк Украины изменит шрифт на новых купюрах из-за связи с Россией

Национальный банк Украины изменит каллиграфию номинала на новых банкнотах в 2 тыс. гривен, поскольку предыдущий шрифт раскритиковали из-за его связи с российским дизайнером, сообщил глава регулятора Андрей Пышный в социальной сети. По его словам, юридических нарушений не было.

В профессиональном сообществе возникла дискуссия относительно каллиграфии номинала — ее стилистику связывают с адаптацией шрифта, сделанной когда-то русским дизайнером. <...> Надпись номинала будет изменена, — написал Пышный.

Ранее украинский дизайнер Богдан Гдаль заявил, что Нацбанк Украины использовал кириллическую версию шрифта Bickham, созданную российским дизайнером, при оформлении новой банкноты номиналом 2 тыс. гривен. Купюра должна была поступить в обращение 4 сентября.

Министр финансов США Скотт Бессент также сообщил, что в Соединенных Штатах начали выпускать купюры в $100 (7,7 тыс. рублей) с подписью президента Дональда Трампа. Глава ведомства уточнил, что Трамп использовал для нанесения автографа мини-маркер.