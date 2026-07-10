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10 июля 2026 в 20:05

На Украине раскритиковали новую банкноту из-за связи с российским дизайнером

На Украине упрекнули Нацбанк за шрифт от российского дизайнера на новой гривне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Национальный банк Украины использовал кириллическую версию шрифта Bickham, созданную российским дизайнером, при оформлении новой банкноты номиналом 2 тыс. гривен, возмутился украинский дизайнер Богдан Гдаль у себя в соцсетях. Купюра должна поступить в обращение 4 сентября.

Нацбанк из-за резонанса официально оправдывался и обещал провести конкурс на дизайн, не допуская таких случаев. Сегодня НБУ презентовал купюру в 2 тыс. гривен. <...> И снова есть этот Bickham, — написал Гдаль.

По словам дизайнера, Нацбанк применил кириллическую версию шрифта Bickham Script для обозначения валюты и суммы. Гдаль напомнил, что аналогичный скандал уже возникал в 2019 году, когда на банкнотах обнаружили шрифт с кириллизацией от россиянки Александры Гофман. Тогда регулятор обещал впредь избегать подобных инцидентов и провести открытый конкурс.

Ранее Банк России сообщил о введении в обращение модернизированной банкноты номиналом 100 рублей. Купюра выполнена в оливково-оранжевой гамме, на лицевой стороне изображена Спасская башня Московского Кремля с курантами, а на оборотной — Ржевский мемориал советскому солдату.

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