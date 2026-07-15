Московский подросток получил ожоги пальцев после взрыва гранаты в руке

Московский подросток отделался ожогами пальцев после взрыва гранаты в руке, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Инцидент произошел днем 15 июля на Коломенской набережной.

Подросток получил незначительные ожоги пальцев, — заявил собеседник агентства.

Подростки кидали друг другу страйкбольную гранату. Когда один из них поймал ее рукой, взрывное устройство сдетонировало. Врачи оказали первую помощь пострадавшему. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее на детской площадке в Санкт-Петербурге из-за детской шалости с петардой произошел взрыв. Как уточнил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт, никто не пострадал. По его словам, виновных детей найдут и их вместе с родителями ожидает воспитательная беседа.

До этого стало известно, что в Орехово-Зуево подростку, получившему травму после взрыва петарды в руках, пришлось ампутировать фаланги пальцев. К лечению ребенка подключились психологи, реабилитологи и другие специалисты. Врачи оценивают состояние подростка как удовлетворительное.