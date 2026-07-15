ВС России ударили «Геранями-4» по сухогрузам в порту под Одессой

ВС России ударили «Геранями-4» по сухогрузам в порту под Одессой Минобороны: ВС России ударили «Геранями-4» по кораблям в Черноморске

Вооруженные силы России нанесли удары по сухогрузам в порту Черноморск Одесской области и украинским кораблям в Днепро-Бугском порту, сообщает Министерство обороны РФ на платформе МАКС. Для поражения целей были применены беспилотники «Герань-4 Сикер».

Расчеты БПЛА «Герань-4 Сикер» ударили по сухогрузам в порту Черноморск Одесской области и украинским кораблям в Днепро-Бугском порту в Галицыново Николаевской области, — указали в сообщении.

Минобороны разместило видео атак беспилотных систем на морские цели. На кадрах запечатлены моменты поражения сухогрузов.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о ликвидации силами Черноморского флота четырех безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. В ведомстве также напомнили об общих потерях противника с начала специальной военной операции, включающих сотни единиц авиации и десятки тысяч дронов.

Также в ежедневной сводке военного ведомства сообщили о результатах работы систем ПВО. За сутки расчеты успешно перехватили 558 украинских беспилотников самолетного типа и восемь управляемых авиационных бомб.