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15 июля 2026 в 19:44

ВС России ударили «Геранями-4» по сухогрузам в порту под Одессой

Минобороны: ВС России ударили «Геранями-4» по кораблям в Черноморске

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Вооруженные силы России нанесли удары по сухогрузам в порту Черноморск Одесской области и украинским кораблям в Днепро-Бугском порту, сообщает Министерство обороны РФ на платформе МАКС. Для поражения целей были применены беспилотники «Герань-4 Сикер».

Расчеты БПЛА «Герань-4 Сикер» ударили по сухогрузам в порту Черноморск Одесской области и украинским кораблям в Днепро-Бугском порту в Галицыново Николаевской области, — указали в сообщении.

Минобороны разместило видео атак беспилотных систем на морские цели. На кадрах запечатлены моменты поражения сухогрузов.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о ликвидации силами Черноморского флота четырех безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. В ведомстве также напомнили об общих потерях противника с начала специальной военной операции, включающих сотни единиц авиации и десятки тысяч дронов.

Также в ежедневной сводке военного ведомства сообщили о результатах работы систем ПВО. За сутки расчеты успешно перехватили 558 украинских беспилотников самолетного типа и восемь управляемых авиационных бомб.

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