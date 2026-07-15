Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 18:50

Захарова обвинила Запад во вмешательстве в дела Грузии

Захарова: Запад воспринимает самостоятельность Грузии как вызов

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад пытается бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела Грузии из-за ее самостоятельного политического курса. По мнению дипломата, стремление властей в Тбилиси проводить национально ориентированную политику вызывает острое раздражение у зарубежных оппонентов, передает корреспондент NEWS.ru.

Это настолько раздражает его представителей, что они готовы применять все рычаги воздействия, лишь бы сместить неугодную действующую власть, — подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что суверенное развитие республики воспринимается Вашингтоном и Брюсселем как прямой вызов их глобальному влиянию. В связи с этим внешние силы активно используют экономические и политические рычаги давления на грузинское руководство.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия вносит ключевой вклад в поддержание мира и стабильности в Закавказье. По его словам, РФ считает важнейшей задачей заключение соглашения о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией.

Читайте также
В МИД РФ назвали «идейного вдохновителя» милитаризации Европы
Власть
В МИД РФ назвали «идейного вдохновителя» милитаризации Европы
Захарова объяснила, почему переселенцы с Запада выбирают для жизни Россию
Власть
Захарова объяснила, почему переселенцы с Запада выбирают для жизни Россию
Москва потребовала реакции ЮНЕСКО на дело российской активистки
Власть
Москва потребовала реакции ЮНЕСКО на дело российской активистки
Знаменитый певец в последний момент оставил Грузию без своего концерта
Страны СНГ
Знаменитый певец в последний момент оставил Грузию без своего концерта
Второй год живем без компота — все сливы уходят на эту грузинскую аджику: спасение для самого безнадежного мяса
Общество
Второй год живем без компота — все сливы уходят на эту грузинскую аджику: спасение для самого безнадежного мяса
Власть
МИД РФ
Мария Захарова
Грузия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инфляция в России ускорилась
Россиянам дали совет, как не попасть на мошенников при брони гостевого дома
Захарова: Россия ждет решения Баку и Еревана по встречам платформы «3+3»
ЦБ зафиксировал рост цен из-за подорожания топлива
Нацбанк Украины изменит шрифт на новых купюрах из-за связи с Россией
Вучич проигнорировал призывы к ужесточению санкций против России
В ЕС не смогли утвердить новый пакет санкций против России
Россия провела переговоры с Израилем на фоне эскалации на Ближнем Востоке
В ЕС заморозили потолок цен на российскую нефть
В МИД РФ назвали «идейного вдохновителя» милитаризации Европы
Армия США перевела свое внимание с Ближнего Востока на Китай
Стало известно, собирается ли Иран вести переговоры с США
ЦБ зафиксировал возобновление роста экономики
Риэлтор оценила проект долгосрочной наследуемой аренды жилья
Семь машин дотла сгорели на подпольной заправке из «Газели»
Расстрелявший людей в казанской гимназии женился на 18-летней девушке
Захарова объяснила, почему переселенцы с Запада выбирают для жизни Россию
Захарова обвинила Запад во вмешательстве в дела Грузии
Дегтярев сделал заявление насчет решения IHF по российским гандболистам
В Госдуме назвали производительность труда архаичным показателем
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.