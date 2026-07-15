Захарова обвинила Запад во вмешательстве в дела Грузии Захарова: Запад воспринимает самостоятельность Грузии как вызов

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад пытается бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела Грузии из-за ее самостоятельного политического курса. По мнению дипломата, стремление властей в Тбилиси проводить национально ориентированную политику вызывает острое раздражение у зарубежных оппонентов, передает корреспондент NEWS.ru.

Это настолько раздражает его представителей, что они готовы применять все рычаги воздействия, лишь бы сместить неугодную действующую власть, — подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что суверенное развитие республики воспринимается Вашингтоном и Брюсселем как прямой вызов их глобальному влиянию. В связи с этим внешние силы активно используют экономические и политические рычаги давления на грузинское руководство.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия вносит ключевой вклад в поддержание мира и стабильности в Закавказье. По его словам, РФ считает важнейшей задачей заключение соглашения о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией.