Аналитики ЦБ обновили прогноз по инфляции в России Центробанк зафиксировал ускорение годовой инфляции в июне до 6%

В июне потребительские цены в России выросли на 0,87% после майских 0,17%, а годовая инфляция увеличилась до 6,02%, следует из материалов ЦБ РФ. Основным драйвером такого резкого ускорения роста цен регулятор назвал влияние временных факторов.

На фоне изменившейся динамики Банк России планирует пересмотреть ожидания по инфляционным процессам. Обновленный среднесрочный макропрогноз будет официально представлен по итогам опорного заседания по ключевой ставке 24 июля 2026 года. При этом Центробанк подтвердил намерение вернуть показатель к целевому значению.

Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на возвращение годовой инфляции к целевому уровню 4%. Прогноз инфляции в составе среднесрочного прогноза Банка России будет уточнен по итогам опорного заседания по ключевой ставке 24 июля 2026 года, — отмечено в бюллетене.

Ранее зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что регулятор не может игнорировать динамику цен на топливо и инфляционные ожидания граждан и бизнеса. По его словам, Банк России будет учитывать, насколько ситуация на топливном рынке влияет на опасения относительно будущей инфляции.