Москва потребовала реакции ЮНЕСКО на дело российской активистки Захарова обратилась к ЮНЕСКО из-за ситуации с активисткой Новиковой

Москва призвала ЮНЕСКО и другие международные структуры оценить ситуацию с содержанием под стражей во Франции российской активистки и основательницы организации SOS Donbass Анны Новиковой, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, речь идет о нарушении свободы слова.

Мы призываем и ЮНЕСКО, и ее секретариат, и соответствующие органы и структуры дать надлежащую оценку этим вопиющим фактам несвободы слова, — сказала Захарова.

О задержании трех членов ассоциации SOS Donbass, включая Новикову, сообщалось в ноябре 2025 года. Им предъявили обвинения в «сговоре с иностранным государством» и «заговоре с целью совершения преступления».

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный выразил мнение, что российская сторона должна сделать все возможное для защиты Новиковой. Он уточнил, что дело имеет явный политический подтекст, а женщина была лишена свободы за свои убеждения.