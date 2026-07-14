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14 июля 2026 в 17:09

Не хочу возиться с рассадой каждый год: посадила эти многолетники — клумба цветет с начала лета до самой осени

Фото: D-NEWS.ru
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Многие садоводы мечтают о красивом цветнике, который будет декоративным весь сезон, но при этом не потребует ежегодного выращивания рассады и постоянного ухода. Именно поэтому все больше дачников делают выбор в пользу многолетников. Достаточно один раз грамотно подобрать растения по высоте, освещенности и срокам цветения — и клумба будет выглядеть нарядно с июня до сентября, сменяя одни цветы другими.

Для солнечных мест отлично подходят самые выносливые многолетники. По краю клумбы особенно эффектно смотрится армерия приморская. Она образует плотные зеленые подушки высотой около 15–20 см и в начале лета покрывается десятками шаровидных соцветий. Это растение хорошо переносит засуху, любит легкие почвы и практически не требует ухода.

В полутени прекрасно чувствуют себя астильба и астранция. Астильба радует пышными метелками самых разных оттенков — от белого до насыщенно-малинового, а также хорошо растет на влажных участках. Астранция ценится за продолжительное цветение, изящные соцветия и способность сохранять декоративность даже в жаркую погоду. Вместе эти растения создают очень естественные и воздушные композиции.

Для ярких акцентов стоит посадить шалфей дубравный. Его лучше размещать небольшими группами по несколько кустов — тогда вертикальные сиренево-фиолетовые свечи выглядят особенно эффектно. После первой волны цветения достаточно обрезать цветоносы примерно на треть, и растение нередко зацветает повторно уже в конце лета.

Завершить композицию помогут почвопокровные многолетники. Манжетка мягкая, низкорослая садовая герань и многолетние фиалки быстро закрывают почву, уменьшают рост сорняков и создают аккуратную зеленую окантовку клумбы. Благодаря такому сочетанию цветник остается привлекательным не только во время цветения, но и весь остальной сезон.

Проверено редакцией
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фиалки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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