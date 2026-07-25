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25 июля 2026 в 05:00

Посадила один куст — получила до 20 тысяч рубиновых цветов: зимует до -35 °C и не боится засухи

Фото: D-NEWS.ru
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Этот многолетник способен превратить ваш сад в настоящий рубиновый фейерверк с середины июня и до самых заморозков. На взрослом хорошо развитом кусте за сезон может распуститься до 20 тысяч отдельных маленьких цветков, собранных в многочисленные плотные соцветия-щитки. Эти яркие корзинки рубиново-красного, карминно-красного или вишневого оттенка создают эффект россыпи драгоценностей на клумбе.

Тысячелистник красный абсолютно неприхотлив: он засухоустойчив, выдерживает морозы до -35 °C, растет на любых почвах, даже на бедных песчаных, и не требует подкормок. Цветение продолжается волнами с июня по сентябрь. Посадите этот неубиваемый многолетник на солнечном месте — и он будет радовать вас рубиновым фейерверком все лето, не требуя к себе почти никакого внимания.

Ранее был назван цветок для пышных клумб: сажаешь одно семечко, а получаешь кустик с красными, розовыми и белыми цветами.

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Общество
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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