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24 июля 2026 в 22:50

Сказочный цветок для сада: мраморные, бархатистые узоры на лепестках и продолжительное цветение

Фото: D-NEWS.ru
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Сальпиглоссис — это однолетнее растение с декоративными цветками с уникальным мраморным или бархатистым рисунком на лепестках. Благодаря разнообразию оттенков — от белого и желтого до темно-фиолетового и карминово-красного — и контрастным полоскам и сеточкам на лепестках сальпиглоссис выглядит как из сказки.

В народе это растение называют «расписной язык» или «испанский язык» из-за причудливого мраморного рисунка в виде золотистых, фиолетовых или бордовых жилок на лепестках. Высота растений варьируется от 30 до 90 см в зависимости от сорта. Привлекает этот цветок и продолжительным цветением: с середины лета и до первых заморозков.

Для посадки выбирайте солнечное, защищенное от ветра место с рыхлой, питательной и хорошо дренированной почвой. В полуденный зной растение лучше притенять, так как оно не выносит сильной жары. Уход заключается в умеренном поливе и удалении увядших соцветий для стимуляции новых бутонов.

Ранее были названы многолетники, которые без пересадок и подкормок цветут все лето.

Проверено редакцией
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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