Куст с тысячей акварельных цветов: терпит полутень, засуху и даже городской смог

Мирабилис Broken Colors — это растение, которое способно кардинально изменить ваш сад, подарив ему магию вечернего цветения. Его называют ночной красавицей, потому что его ароматные воронковидные цветки раскрываются после 15:00 и продолжают благоухать до самого утра, наполняя воздух нежным ванильно-жасминовым ароматом, который разносится по всему участку.

Но главное отличие этого сорта — уникальная окраска: на одном растении одновременно распускаются цветки белого, желтого, розового, малинового и оранжевого оттенков, часто с полосами, крапинками или размытыми переходами, создавая эффект живого акварельного фейерверка. Куст вырастает мощным, ветвистым, высотой до 60–80 см и с июня до самых заморозков буквально усыпан множеством ароматных граммофончиков диаметром 3–4 см. Мирабилис абсолютно неприхотлив: он растет на любой почве, терпит полутень, засуху и даже городской смог.

Ранее был назван цветок-хамелеон: сажаешь семечко, а цветов много — и все разные.