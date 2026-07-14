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14 июля 2026 в 17:30

Сажаешь семечко, а цветов много и все разные: белые, желтые и розовые — сменяют друг друга все лето

Фото: D-NEWS.ru
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Хотите, чтобы ваша клумба сияла всеми красками сразу, а сажать пришлось всего один вид? Тогда тысячелистник — ваш идеальный выбор. Это растение-хамелеон, которое из одной пачки семян дает удивительное разнообразие оттенков: на одном кусте одновременно распускаются белые, желтые, розовые и красные соцветия-щитки, создавая эффект живого калейдоскопа, который меняется в течение всего сезона.

Цветет тысячелистник непрерывно с июня до самых заморозков, радуя глаз яркими красками, когда многие другие растения уже отцвели. При этом он абсолютно неприхотлив: засухоустойчив, растет на любой почве, не требует частых подкормок и практически не болеет. Посадите этот живой хамелеон в своем саду, и каждое лето ваша клумба будет удивлять новыми оттенками, вызывая восхищение соседей и зависть прохожих.

Ранее был назван сорт роз для ленивых: цветет волнами до заморозков, распускается персиковыми шарами, пахнет восточными специями.

Проверено редакцией
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