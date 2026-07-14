Трамп раскрыл, кому «закрыт» проход через Ормузский пролив Трамп: Ормузский пролив открыт для всех судов, кроме иранских

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив в настоящее время открыт для всех морских судов, кроме иранских. Также, согласно его публикации в Truth Social, сбор в 20% не будет действовать на сделки стран Персидского залива с Соединенными Штатами.

Ормузский пролив открыт для движения всех судов, за исключением Ирана, — написал Трамп.

Также глава Белого дома объявил о введении «полной морской блокады» Ирана. По его словам, она будет распространяться на все суда, которые следуют в иранские порты или из них, а также на суда, перевозящие любые грузы иранского происхождения.

Ранее сообщалось, что введение Белым домом сбора в 20% на проход грузов через Ормузский пролив может повысить стоимость барреля нефти на $16 (около 1240 рублей). Отмечалось, что планы США по введению сбора провоцировали и опасения перебоев поставок.

До этого официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил неизменную позицию Антониу Гутерриша по Ормузскому проливу. По его словам, глава всемирной организации выступает за свободу судоходства через эту водную артерию.