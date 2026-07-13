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13 июля 2026 в 21:33

В ООН отреагировали на идею США по Ормузскому проливу

В ООН заявили о поддержке свободы судоходства в Ормузском проливе

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил неизменную позицию Антониу Гутерриша по Ормузскому проливу. По его словам, глава всемирной организации выступает за свободу судоходства через эту водную артерию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона контролировать Ормузский пролив. Американский лидер также сообщил, что США хотят получать 20% от стоимости перевозимых грузов за обеспечение безопасности судоходства.

До этого представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не позволит превратить Ормузский пролив в зону, которая будет угрожать национальной безопасности страны. По словам дипломата, заявления США о военном сопровождении судов свидетельствуют о стремлении Вашингтона сохранить нестабильность в регионе.

Кроме того, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что Ормузский пролив не находится под контролем Ирана и остается доступным для прохода судов. За последние семь дней через него проследовало более 140 кораблей. Американские военные подтвердили готовность гарантировать свободу судоходства в акватории.

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